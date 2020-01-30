"تعليم شرق غزة" يختتم مسابقة الرسم الطلابية "تراثنا هويتنا"

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة وبالتعاون مع مركز إيوان للتراث الثقافي بكلية الهندسة في الجامعة الإسلامية ، مسابقة الرسم الطلابية "تراثنا هويتنا" .

وتمثلت المرحلة الختامية من خلال الرسم العملي للمناطق الأثرية في شرق غزة منها المسجد العمري الكبير ،ومسجد السيد هاشم .وحمام السمرة وسباط العلمي.

وتابع وفد من المديرية أعمال المسابقة بحضور أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ،أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية ،أ. يسري المدهون مشرف التربية الفنية ، أ. محمود شقليه المشرف الثقافي ، تهاني الدلو المشرفة الثقافية . م. نشوي الرملاوي ، م.أمجد الشوبكي من مركز إيوان وعدد من معلمي التربية الفنية .

بدوره،أكد أ. أبو زعيتر اهتمام المديرية بمواهب الطلبة ورعايتهم وأن ميدان التعليم ملئ بالمواهب الفردية والجماعية ،مشيراً إلي أن حضارتنا وتاريخنا حاضرة ليدل إلى وجودنا رغم محاولات الأعداء طمسها.