الفتوى والتشريع يعلن عن إصدار العدد 63 "من الوقائع الفلسطينية"

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد الخاص بالعلامات والشركات التجارية العدد الثالث والستون (63) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين.

وتضمن الجريدة نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة لوزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة، وقد جاء العدد بـ(329) صفحة.

ويدعو ديوان الفتوى والتشريع كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحامين والوكلاء لاقتناء هذا العدد من مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو (شارع دمشق – قرب دوار أبو مازن)، وذلك إبتداءً من يوم الخميس الموافق 30/01/2020 ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم/ 2641359