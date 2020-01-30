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"التدريب" بالداخلية تُنظم "ماراثون" رياضي للمستجدين

30 كانون ثاني / يناير 2020 12:53

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غزة- الرأي

نظمَّت المديرية العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم ، سباقاً رياضياً "ماراثون" لاختراق الضاحية، بمشاركة 300 مستجد من الملتحقين بدورة تأهيل المستجدين الـ 1000 المنعقدة بميدان المديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة.

استقبل خلاله مدير عام مديرية التدريب العميــد محمد خلف وعدد من مدراء الإدارات والوحدات وضبــاط ومدربي مديرية التدريب أوائل المشاركين بالماراثون.

وانطلق المتسابقون في تمام الساعة الثامنة صباحاً من مفترق مدينة دير البلح وصولاً لمقر أنصــار للتدريب بمسافة تقدر بـ 20 كم حيث وصــل أوائل المشاركين.

وأشــاد العميد خـلف بمستوى اللياقة البدنيــة العاليــة التي يتمتع بها عدد كبيــر من المستجدين مرجعاً ذلك الى قوة التدريب الميداني ومؤكداً على دورة التدريب بتحسين ورفع كفاءة الجندي المستجد.

وأشار العميد خلف إلى أن مديرية التدريب تبذل جهوداً مضاعفـة لتأهيل المنتسبين الجدد لوزارة الداخليـة بشكل يرقى لطموحات واحتياجات الوزارة في تحقيق الأمن وفرض النظـام معززاً قولــه بأن الجندي هو لبنة البنـاء الأولى للوزارة وقوته تدلل على قوة المؤسسة الأمنيـة، مشيدا بجهود طواقم التدريب والجهات القائمة على تنفيــذ الأنشطــة المتخصصة لتأهيل المستجدين موجهاً بضرورة تكرار هذه الأنشطــة بشكل دوري لما فيها من تأثير قوي في الناتج الفعلي لقوة منتسبي الوزارة.

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