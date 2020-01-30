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سلطة الأراضي وشرطة خانيونس تبحثان التعاون لمشترك لمنع التعديات

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:00

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غزة- الرأي

بحث رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صفحة خلال زيارته لمحافظ شرطة خانيونس العمي سلامة بركة الجهود المشتركة المبذولة لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والحد من انتشارها لا سيما في محافظة خانيونس الذي تشكل اعلى نسبه في مساحة الأراضي الحكومية وكذلك في نسبة التعديات على الأراضي الحكومية.
بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي على أهمية الشراكة بين جهاز الشرطة وطواقم سلطة الأراضي في حفظ حقوق المواطنين وان الاراضي الحكومية حق لكل مواطن ، مشيداً بدور الشرطة في الحفاظ على الاراضي الحكومية والامن والاستقرار، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع التعديات بدون تفرقة وضرورة ازالة كل تعدي جديد.

وقدم  أبو صبحة شرحاً موجزا حول أنواع الأراضي وطبيعة اعمال سلطة الأراضي والخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي للجمهور.
من ناحيته ، أكد محافظ خانيونس العميد سلامة بركة على أهمية تعزيز العلاقة وتطبيق القانون في إزالة التعديات والحفاظ على الأراضي الحكومية مثمناً الدور المهم الذي تقوم به سلطة الأراضي من خدمات وأهمها الحفاظ على الأراضي الحكومية وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق الأجيال القادمة.
 

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