التوجيه السياسي يُطلق حملة توعوية حول صفقة القرن

غزة- الرأي

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني حملة توعوية بعنوان "بوحدتنا ننتصر"وذلك فى إطار الرفض الموحد والكامل من كل قوي شعبنا وفصائله لما يسمى بصفقة القرن وانخراط وزارة الداخلية فى المعركة الوطنية الشاملة لمواجهتها وإفشالها.

ونظمت هيئة التوجيه السياسي بمحافظة خانيونس وقفة احتجاجية بعنوان " لا لصفقة القرن"شارك خلالها العديد من الشخصيات القيادية وضباط الأجهزة الأمنية والشرطية، وفصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات المجتمع المحلي، ودائرة الإصلاح والعشائر.

كما ألقت الهيئة في محافظة الوسطى كلمة في طابور أركان لضباط وأفراد الشرطة البحرية في الوسطى بحضور د. ماهر الحولي من قيادات العمل الإسلامي في الوسطى و الرائد كمال أبو صبره مدير الشرطة البحرية وعدد من ضباط الهيئة .

بدوره، تحدث الحولي خلال طابور الأركان عن صفقة القرن و وإعلان ترمب المشئوم حول صفقة القرن و تداعياتها على القضية الفلسطينية ، و سبل مواجهتها ، مضيفاً أن هذه الصفقة لا تسقط إلا بوحدة الصف الفلسطيني ودعم عربي وإسلامي للقضية الفلسطينية العادلة.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الشمال وقفة احتجاجية جامعة القدس المفتوحة شمال غزة ضد إعلان ترامب لصفقة القرن حيث تحدث الرائد محمد سعدة عن مخاطر صفقة القرن وسبل مواجهتها.

وأكد العميد محمد لافي رئيس التوجيه السياسي والمعنوي أن الحملة تستهدف منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني وتشمل العديد من الفعاليات والبرامج أبرزها ندوات سياسية ومحاضرات توعوية وتوزيع نشرات وغيرها من الأنشطة.

وأضاف لافي أن وزارة الداخلية والأمن الوطني هي ظهير للمقاومة الفلسطينية وتعمل على المحافظة على الأمن المجتمعي وحقوق الشعب الفلسطيني وذلك من خلال حشد كل الطاقات المجتمعية لتحقيق ذلك وترسيخه، مشيرا أن الهيئة ستعزز الموقف الفلسطيني الموحد والرافض لصفقة القرن وتعمل على تثبيت شعبنا وتصليب موقفه لمواجهة التحديات المحدقة بقضيته الفلسطينية.

في سياق آخر، نظم قسم التوجيه والارشاد في قوات الأمن الوطني بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة ، جولة ليلية شملت مواقع ونقاط انتشار قوات الأمن الوطني فى كتيبة غزة والشمال، وذلك فى إطار الحملة التوعوية بعنوان "بوحدتنا ننتصر" والتى تأتى فى إطار الرفض الموحد والكامل من كل قوى شعبنا وفصائله لما يسمى بصفقة القرن وانخراط وزارة الداخلية فى المعركة الوطنية الشاملة لمواجهتها وإفشالها .