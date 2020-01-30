بلدية خان يونس تنظيم لقاًء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً لمناقشة أنشطة وفعاليات برنامج الإرشاد البيئي للفصل الثاني من العام الدراسي2019/2020م في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في منطقة نفوذ بلدية خان يونس، والذي يُنفذ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجلس المشترك للنفايات الصلبة.



وحضر اللقاء الذي عقد في البلدية مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسؤول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسؤولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ورئيس قسم الأنشطة المدرسية بمديرية التربية والتعليم أ. ماجد القدرة، ومسؤولة التوعية بالمجلس المشترك للنفايات الصلبة م. إيناس قنديل، والمرشدة بالمجلس أ. مها وادي.



وجاء اللقاء لمناقشة الأنشطة والبرنامج والفعاليات المدرسية خلال البرنامج التي ستعقد خلال هذا الفصل الدراسي من أجل زيادة وعي الطلبة بالقضايا البيئية والصحية وتعريفهم بأبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدماتية والتعليمية والبيئية وغيرها.