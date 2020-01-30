وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تصدر أكثر من 23 ألف شهادة عدم محكومية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظيم لقاًء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُطلق حملة توعوية حول صفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وشرطة خانيونس تبحثان التعاون لمشترك لمنع التعديات وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تستعرض خطة النهوض بعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تُنظم "ماراثون" رياضي للمستجدين وكالة الرأي الفلسطينية الفتوى والتشريع يعلن عن إصدار العدد 63 "من الوقائع الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية طالبات مدرسة طبريا بخان يونس يشكلن خارطة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم شرق غزة" يختتم مسابقة الرسم الطلابية "تراثنا هويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تبحث تعاونها مع أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تنظيم لقاًء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:10

بلدية خان يونس تنظيم لقاء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس
بلدية خان يونس تنظيم لقاء حول فعاليات برنامج الإرشاد البيئي في المدارس

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً لمناقشة أنشطة وفعاليات برنامج الإرشاد البيئي للفصل الثاني من العام الدراسي2019/2020م في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في منطقة نفوذ بلدية خان يونس، والذي يُنفذ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمجلس المشترك للنفايات الصلبة.


وحضر اللقاء الذي عقد في البلدية مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسؤول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسؤولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ورئيس قسم الأنشطة المدرسية بمديرية التربية والتعليم أ. ماجد القدرة، ومسؤولة التوعية بالمجلس المشترك للنفايات الصلبة م. إيناس قنديل، والمرشدة بالمجلس أ. مها وادي.


وجاء اللقاء لمناقشة الأنشطة والبرنامج والفعاليات المدرسية خلال البرنامج التي ستعقد خلال هذا الفصل الدراسي من أجل زيادة وعي الطلبة بالقضايا البيئية والصحية وتعريفهم بأبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدماتية والتعليمية والبيئية وغيرها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟