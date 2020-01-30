وزارة العدل تصدر أكثر من 23 ألف شهادة عدم محكومية

غزة- الرأي

أصدرت وزارة العدل تقريرها السنوي للعام الماضي 2019، موضحة فيه إنجازاتها وفعاليتها من خلال إحصائيات وجداول بيانية مفصلة، وسلمته للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتشمل الوزارة عددا من الإدارات والوحدات ومنها الطب الشرعيوالمعمل الجنائي ، والمعهد العالي للقضاء، إلى جانب المهمات التي شاركت بها جنباً إلى جنب مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.

شهادة عدم المحكومية

فقد أصدرت الإدارة العامة للسجل العدلي 23,292 شهادة خلال العام, وبالنسبة لكاتب العدل، فقد تم توثيق وتصديق 49,451 معاملة عدلية, وفي قسم التصديقات تم تصديق4,142 معاملة.

وبالنسبة للشؤون المهنية فقد تم اعتماد 69 محكما جديدا, و5 مترجمين محلفين, و7 نقابات مهنية.

وقد عقد المعهد العالي للقضاء 13 دورة تدريبية للمؤسسات الحكومية و 6 دورات للقطاع الخاص بمشاركة 429 متدربا.

وقد أعدت الشؤون القانونية 25 مذكرة قانونية وقامت بمراجعة ثلاثة (3) قوانين وإعداد ثلاث (3) دراسات قانونية.

وقد أشرفت وحدة التخطيط والتطوير على إعداد الأدلة الإجرائية لجميع وحدات وإدارات الوزارة, وتم إعداد مقترحات لعشرة ( 10) مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية للوزارة وتجويد الخدمة, كما أطلقت الوزارة مشروع مركز المعلومات العدلي وبدأت بتقرير واقع العدالة كنواة لهذا المشروع والذي يتطرق إلى أبرز مؤشرات القضاء والنيابة وحقوق الإنسان وحقوق النزلاء والبيئة المساندة للعدالة.

وفي مجال الأتمتة والتحول الالكتروني، فقد تمت أرشفة 1106 معاملة صادرة و 2188 معاملة واردة، وكانت نسبة استخدام برنامج المراسلات الالكتروني 100%، كما تم تطوير 11 برنامج وخدمة الكترونية وإتمام الربط مع النيابة العامة.

وقد أجريت تعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة، وهي قيد الاعتماد لدى لجنة الهياكل التنظيمية في الأمانة العامة.

كما قامت وحدة الرقابة بإجراء 60 زيارة رقابية شملت إدارات ووحدات الوزارة والمرافق التابعة لها.

وقد نشرت وحدة العلاقات العامة 115 خبرا خلال العام، وأصدرت 45 بيانا صحفيا، ونفذت 42 نشاطا، وأصدرت 9 أعداد من نشرة خبر وصورة، كما نفذت 13 نشاطا في مجال العلاقات الدولية.

الشؤون الإدارية

قامت الشؤون الإدارية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والإسكان بتوفير مقر لكل من السجل العدلي والتصديقات وكاتب عدل غزة (وذلك في مقر وزارة الثقافة سابقاً) حيث أن المقر الجديد يتميز بسهولة الوصول وملاءمته لخدمة الجمهور, وقد أشرفت الشؤون الإدارية على توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والفنية للمقر الجديد.

كما أشرفت الوزارة على استئجار مقرات لمجمع محاكم رفح، وفرع صلح غزة بجوار الجوازات.

وخلال العام 2019م، تم توفير 10 موظفين على بند العقد، كما تجاوز عدد موظفي البطالة الدائمة 14 موظفا، وبلغ إجمالي الموظفين المثبتين 96 موظف.

وقد بلغ إجمالي الزيارات التفقدية خلال عام 2019 (20 زيارة), وقد تم منح 18 إجازة طارئة للنزلاء خلال عام 2019 ورفض 25 طلب ولا زال 23 طلب قيد المتابعة.