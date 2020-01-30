"تعليم شمال غزة" تعقد لقاءات تدريبية لمدراء المدارس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شمال غزة (قسم الإدارات التربوية)، بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، لقاءات تدريبية لمدراء ومديرات المدارس، وذلك في إطار جهود المديرية المتواصلة لتعزيز قدراتهم المهنية المختلفة؛ لتطوير العملية التعليمية بحضورمدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد ورئيس قسم الإدارات التربوية د. معين جاسر، ومن الكلية الجامعية د. صخر الشافعي..

بدوره، أكد العرابيد على أهمية هذه اللقاءات كونها تعمل على تعزيز قدرات مدراء المدارس في مجال قيادة الميدان والمشاريع الريادية والمبادرات المدرسية، والتعاون مع المجتمع المحلي، مشيدا بجهود الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية و دورها الهام في تنمية وخدمة المجتمع، و بالتعاون البنّاء والمثمر ما بينها وبين المديرية بما يحقق المصلحة العامة.

من جهته، أشار د. الشافعي إلى أن الكلية الجامعية على استعداد تام لعقد مزيد من الدورات والبرامج التربوية المشتركة مع مديرية الشمال لخدمة معلميها ومدراءها وطلابها.

هذا ونفذ التدريب في تلك اللقاءات كل من المحاضر بالكلية د. سامي أبو شمالة، ود. مروان الدهدار.