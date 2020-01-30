"الإعلام الحكومي" يبحث مع الأطر الصحفية خطة إعلامية في مواجهة صفقة القرن

غزة- الرأي

وجهت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي امس الأربعاء دعوة لممثلي الأطر الصحفية في قطاع غزة للاجتماع بهم في مقر الوزارة ، وذلك للتباحث في تنظيم العديد من الفعاليات عقب مؤتمر ترامب، والذي أعلن فيه عن بنود ما عُرف بصفقة القرن .

حيث حضر اللقاء رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ورؤساء الأطر الصحفية التالية، كتلة الصحفي الفلسطيني والتجمع الصحفي الديمقراطي والتجمع الإعلامي الفلسطيني والتجمع الإعلامي الديمقراطي ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين ولجنة دعم الصحفيين والمكتب الحركي للصحفيين – التيار الإصلاحي.



من جانبه رحب معروف بممثلي الأطر الصحفية ، منوهاً أن اللقاء يهدف لترتيب خطة التحرك الإعلامي المطلوبة في مواجهة الإعلان الأمريكي للصفقة ، على صعيد الفعاليات والتغطية والتحشيد للشارع الفلسطيني ، وضمان مشاركة جموع الإعلاميين في قطاع غزة في الخطوات التي سيتم الاتفاق عليها.



وجرى خلال اللقاء التشاور الجماعي لعقد وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة وصياغة بيان موحد باللغتين العربية والانجليزية يمثل الكل الصحفي، وتسليم مذكرة رفض للصفقة للأمم المتحدة باللغتين العربية والانجليزية ، كما سيتم التوقيع بالدم على خريطة فلسطين والتي ستحمل عنوان "بالدم نكتب لفلسطين ... تسقط صفقة القرن".



واتفق المجتمعون على برنامج كامل وتنظيم سلسلة فعاليات إعلامية مشتركة من خلال موجات البث المفتوحة المشتركة من خلال وسائل الإعلام المحلية ، وكذلك عقد لقاء يجمع الصحفيين بوسائل الإعلام الأجنبية لنقل الرسالة الفلسطينية للعالم الغربي ، وإطلاق حملة تغريد هاشتاج باللغتين العربية والانجليزية تحمل وسم موحد ونشره من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، واطلاق موجات بث مشتركة بين مختلف وسائل الإعلام، وعقد لقاء لمدراء المؤسسات الإعلامية المحلية.



من جهتهم، شكر ممثلوا الكتل والأطر الصحفية المكتب الاعلامي الحكومي على هذه المبادرة في ظل الحالة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، والعمل المشترك والموحد على كافة المستويات الإعلامية لمواجهة التحديات والتصدي لصفقة القرن وإفشالها.