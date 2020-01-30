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مباحث دير البلح تكشف قضية سطو وسرقة لـ 3000 دولار

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:26

غزة- الرأي

كشفت مباحث المحافظة الوسطى قسم دير البلح قضية سطو على منزل سكني في منطقة المصدر وسرقة مبلغ مالي 3  آلاف دولار أمريكي من داخل المنزل وهي قضية عالقة منذ العام 2017 وتعتبر قضية رأي عام في المنطقة الشرقية.

بدوره ، قال النقيب معاوية بشير مسؤول قسم دير البلح :" لقد تم تشكيل طاقم مهمته البحث والتحري ومتابعة القضايا القديمة والعالقة داخل القسم منذ عدة سنوات والتي لم تنجز بهدف إعادة الحقوق لأصحابها.

وأوضح أنه بعد متابعة قضية المواطن "ع،س" سكان قرية المصدر والتي تفيد بقيام شخص مجهول بالسطو على منزله أثناء خروجه من المنزل وسرقة مبلغ مالي قدره 3000 $ من داخل خزانة في غرفة نومه.

وأضاف: "من خلال المتابعة وبعد إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وجمع المعلومات تم الإشتباه بالمدعو "ع،س" حيث تم إحضاره وبالتحقيق الشفوي معه أقر بقيامه بالسطو على منزل المشتكي وسرقة المبلغ المالي مستغلا خلو منزل من ساكنيه لوجود مناسبة فرح لأحد اقاربهم، وتم إحالة المذكور للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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