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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:37

الخليل - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، الخميس، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وبلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال هاجموا بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الشبان الذين خرجوا تنديدا بـ"صفقة القرن" في مخيم العروب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وقالت إن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في المخيم، عقب مطاردة الشبان في محاولة لاعتقالهم.

كما شهدت بلدة سعير مواجهات عنيفة على الشارع الرئيسي الخليل-القدس، قرب منطقة وادي خنيس، حيث طارد جنود الاحتلال الشبان الغاضبين.

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