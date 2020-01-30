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"الصحة": زراعة (36) كلية لمرضى الفشل الكلوي خلال العام الماضي 2019

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:37

"الصحة": زراعة (36) كلية لمرضى الفشل الكلوي خلال العام الماضي 2019

غزة- الرأي

أكد د. عبد الله القيشاوي رئيس قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي،  أن زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في مستشفيات قطاع غزة مجانية 100% دون تحويلهم لخارج فلسطين ضمن برنامجين لزراعة الكلى يعتبر من الخدمات الطبية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة لصالح مرضى الفشل الكلوي، والتي كانت تشكل لهم ولذويهم معاناة كبيرة في ظل ظروف المعابر والحصار والتكلفة الباهظة .

ويأتي ذلك ضمن برنامجين الأول الفريق البريطاني برئاسة د. عبدالقادر حماد استشاري زراعة الأعضاء في مستشفى ليفربول ببريطانيا، والبرنامج الثاني بالتعاون مع الفريق الطبي الأردني برئاسة د. وليد مسعود استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية.
وأوضح د. القيشاوي إلى إجراء 36 عملية زراعة للكلى في مجمع الشفاء خلال العام الماضي 2019، وذلك في ظل الأعداد المتزايدة لمرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة والذي تجاوز 800 مريض، مشيرا إلى تنظيم برنامج تدريبي للجراحين لتتم عمليات زراعة الكلى بأيدٍ محلية كاملة.
من جهته، أكد د. غازي اليازجي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى أن البرنامج الثاني لزراعة الكلى ساهم بالتخفيف من معاناة المرضى لاسيما وان مرضى الفشل الكلوي المترددين على مجمع الشفاء الطبي بلغ 485 حالة وشمل مرضى غزة والشمال.
 وأشار د. اليازجي الى اجراء عملية معقدة لمريض أجريت له زراعة كلية جديدة للمرة الثانية بعد فشل زراعتها منذ سنوات في مستشفيات خارج فلسطين، منوها أن معدل اجراء العمليات يبلغ 4 عمليات خلال الشهر الواحد.

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