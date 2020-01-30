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لطلبة النادي الإنجليزي.

"تعليم شرق غزة" تتفتح دورة المحادثة الإنجليزية المستوى الخامس

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:40

"تعليم شرق غزة" تتفتح دورة المحادثة الإنجليزية المستوى الخامس

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة المحادثة الانجليزية المستوي الخامس لطلبة النادي الإنجليزي للصفوف السابع والثامن والبالغ عددهم 45 طالب وطالبة.
وحضر افتتاح الدورة التي تعقد في مدرسة هاشم الأساسية المشتركة أ. إيمان شمالي مشرفة اللغة الانجليزية ومنسقة النادي في المديرية.
ويحاضر في الدورة أ. علا أبو حسين من مدرسة المجدل "ب" للبنات، وأ.اباء المشهراوي من مدرسة الرملة الأساسية للبنات .
وتهدف هذا الدورة لتطوير مهارات الطلاب في اللغة الانجليزية وخاصة المحادثة .
 

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