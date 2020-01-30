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تمكين المرأة والمجتمع في الشمال ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال الروضات

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:44

تمكين المرأة والمجتمع في الشمال ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال الروضات
تمكين المرأة والمجتمع في الشمال ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال الروضات

غزة- الرأي

استضاف مركز تمكين المرأة والمجتمع- الشمال التابع لوزارة التنمية الاجتماعية  (روضة الزهراء) وكان عدد الاطفال ٨٠ طفلا ترافقهم مديرة الروضة أ. ميرفت رضوان وسبعة مدرسات من الروضة وقد تم تنفيذ الانشطة لأطفال الروضة عن طريق المنشطان محمد صافى ومدحت عزام من فرقة أبناء المخيم
من جانب أخر، تضمن النشاط ألعاب ترفيهية مثل( الكور- العجلات- ألعاب وأناشيد جماعية) تشكيل ملكان وألعاب تعليمية وتمارين التفريغ النفسي .

 وفي نهاية اللقاء تم توزيع الهدايا مثل ( الالوان والمحايات).
من جانبها ذكرت مديرة المركز أمال النيرب أن هذه الانشطة تعود بالفائدة من خلال دعم الاطفال نفسيا واجتماعيا وكسر الروتين والملل، واكتساب خبرات للقائمين على رياض الاطفال في كيفية التعامل مع فئة الاطفال.

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