المعمل الجنائي بوزارة العدل يصدر دليلاً مصوراً حول القنابيات الصناعية

غزة- الرأي

أصدر المعمل الجنائي التابع لوزارة العدل دليلاً مصوراً حول القنابيات الصناعية لتوضيح خطورة هذا النوع من المخدرات.

وتم إصدار الدليل بواقع اثنتي عشرة صفحة تحوي صوراً عن هذه القنابيات، وبعض التنبيهات لمخاطرها المحدقة بالشباب الفلسطيني لا سيما بعد اكتشاف ترويجها حديثا داخل قطاع غزة.

وقال المعمل في دليله المصور إن خطورة هذه الأعشاب تكمن في المواد المخدرة المصنعة كيميائياً والتي ترش عليها؟ حيث يمكن رش هذه المواد على الأعشاب وعلى مواد أخرى مثل التبغ والزهور المجففة.

ويحوي هذا الدليل على شرح مبسط عن القنابيات المصنعة، والأشكال الأكثر انتشاراً على مستوى العالم من الأعشاب المرشوشة، والأغلفة التي تروج فيها.

وأهابت وزارة العدل بكافة الشباب بالاحتياط، واتخاذ الأسر التدابير الضرورية لحماية ذويهم منها، ومراقبة أبنائهم، مشددة على أن مجتمعنا الفلسطبني بخير.