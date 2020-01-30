نقابات العمال تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين

غزة- الرأي

أكد الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له اليوم الخميس بأن القدس عاصمة فلسطين الابدية وفلسطين من البحر للنهر ومن رأس الناقورة لأم الرشراش ستبقى عربية إسلامية وصفقة العار او ما تسمى بصفقة القرن إلى زوال وأعلن رفضه التام لصفقة القرن وما جاء فيها.



واستغرب الإتحاد من مشاركة بعض الدول العربية في حفل وإعلان الصفقة وتأييدهم لها وأعدها خيانة للشعب والقضية الفلسطينية وخيانة لدماء الشهداء، وتؤكد الصفقة بأن القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية على ١٢% من أرض فلسطين التاريخية، ووقف دفع رواتب لأسر الشهداء والأسري.



ودعا الإتحاد الفصائل الفلسطينية الي ضرورة عقد لقاء وطني لمواجهة صفقة القرن وانهاء الانقسام كما ودعا الاتحادات والنقابات العمالية والدولية بإعلان رفضهم لهذه الصفقة وفضح الممارسات الصهيونية.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية لفضح هذه الجريمة ضد القضية الفلسطينية والعمل على إعلان رفضهم لهذه الصفقة كما ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الاسلامي بالعمل على ابطال صفقة القرن ومحاربتها.