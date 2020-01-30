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لجنة المياه المشتركة تناقش الخطة العامة للجنة المياه

30 كانون ثاني / يناير 2020 01:59

لجنة المياه المشتركة تناقش الخطة العامة للجنة المياه
لجنة المياه المشتركة تناقش الخطة العامة للجنة المياه

غزة- الرأي

عقدت لجنة المياه المشتركة المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة المياه، ووزارة الصحة، ومباحث التموين، ورشة عمل لمناقشة الخطة العامة للجنة المياه، بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع م. عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، م. نافذ الكحلوت ممثل وزارة الاقتصاد الوطني باللجنة، الي جانب ممثلي الوزارات ذات العلاقة، وقد شارك في الاجتماع ممثل عن مباحث التموين، وعدداً من الموظفين ذات الاختصاص بعمل اللجنة.
حيث تم اعتماد الخطة العامة لأعمال الرقابة على محطات تحلية مياه الشرب، والبدء بأعمال الرقابة على سيارات توزيع المياه.
وتم وضع الآليات الكفيلة باستمرار وتحسن الاداء لتحقيق أفضل النتائج في مياه الشرب التي تصل للمستهلكين، وإقرار الجداول الزمنية للرقابة الدورية على محطات تحلية المياه.

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