عطاء فلسطين تختتم توزيع الكفالة المالية الأخيرة لأيتام عام 2019

غزة- الرأي

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية؛ اختتمت جمعية عطاء فلسطين الخيرية، اليوم الخميس، صرف دفعات مالية جديدة من الكفالة المالية للأيتام المكفولين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك عن الدورة الأخيرة لعام 2019 للأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

وأوضحت مؤسس ومدير عام الجمعية السيدة رجاء أبو غزالة، أن هذه الدفعة الأخيرة للأيتام المكفولين لعام 2019، وأن عطاء فلسطين أغلقت استمارة التسجيل للأطفال الأيتام لعام 2020 حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين (595) استمارة موزعة على كافة محافظات فلسطين، وحاليا في صدد فرز الاستمارات لاختيار الأكثر فقراً، واستحقاقاً للكفالة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد مأمون أبو شهلا، أهل الخير ورجال الاعمال للمساهمة في هذا البرنامج الثابت الذي تتبناه جمعية عطاء فلسطين الخيرية منذ 17 عاماً، والمساهمة في كفالة ورعاية شاملة للأطفال الأيتام المحرومين من أدنى مقومات الحياة، لتوفير حياة أفضل لهم.

وتقدم أهالي الأيتام بعظيم الشكر والامتنان للكافلين وفاعلي الخير من أبناء شعبنا الفلسطيني على استمرارهم في تقديم الدعم والمؤازرة، داعين لهم بدوام الخير.