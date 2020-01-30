الشرطة: وفاة فتاة لتناولها كمية من الدواء في طولكرم

طولكرم- الرأي:

فتحت الشرطة والنيابة العامة في طولكرم اليوم تحقيقاً في ظروف وفاة فتاة من سكان بلدة بيت ليد على إثر تناولها كميه من الدواء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت يوم أمس بلاغا يفيد بوصول فتاه تبلغ من العمر 17 عام الى طوارئ مشفى ثابت ثابت الحكومي جراء تناولها كمية من الدواء، وأدخلت العناية المركزة لخطورة وضعها، على الفور تحركت قوة من الشرطة ودائرة حماية الأسرة والأحداث للمشفى.

وأعلن الأطباء اليوم الخميس عن وفاتها أثناء تلقيها العلاج داخل المشفى وتم تحرك الشرطة للمشفى للمتابعة مع النيابة.

وأضاف ان النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي بهدف الوصول لأسباب الوفاة.

وكانت الشرطة الفلسطينية في رام الله قد كشف اليوم الخميس ملابسات مقتل مسنة البالغة من العمر 80 عام من سكان بلدة الفندقوميه قضاء محافظة جنين.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المواطنة المذكورة وصلت إلى مشفى جنين الحكومي متوفيه، وعلى الفور توجهت ادارة المباحث العامة ووكيل النيابة والطبيب الشرعي إلى المكان لمعرفة التفاصيل.

وبالكشف الأولي على الجثمان تبين وجود كدمات على جسم المتوفية وقرر وكيل النيابة إحالته لمعهد الطب العدلي للوقوف على أسباب الوفاة.

وبعد إجراءات البحث والتحري تم الوصول إلى الشخص المشتبه به في قتل المسنة والقبض عليه وهو أحد أبنائها مختلا عقليا.

وأكد إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.