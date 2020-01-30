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الاحتلال يقصف رفح بالصواريخ والقذائف المدفعية

30 كانون ثاني / يناير 2020 04:44

غزة- الرأي:

قصفت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال مناطق عدة وأراضي زراعية بمنطقة صوفا بـرفح جنوبي القطاع.

وأوضح مراسلنا أن الاحتلال  قصف منطفة القوس برفح ونقطة رصد للمقاومة في منطقة "كرم أبو معمر" قرب موقع صوفا.بعد قذائف مدفعية وصواريخ من طائرات استلطلاع، دون إصابات.

الى ذلك كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تفاصيل حادث إطلاق النار على حدود قطاع غزة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تحديد إصابة كاميرا مراقبة على ما يبدو بنيران أسلحة نارية ( قناصة)، على حدود قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق مقاومون فلسطينيون النار من مضادات أرضية، تجاه طائرات للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، الأمر الذي تسبب بدوي صفارات الإنذار في منطقة كيبوتس ياد مردخاي المجاورة لحدود شمال القطاع.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت نتيجة إطلاق نار غير صاروخي، حيث تزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في أكثر من منطقة على حدود قطاع غزة دون أن يسجل عن وقوع إصابات.

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