قصف أرض زراعية برفح وكشف تفاصيل حادث إطلاق النار

غزة- الرأي:

قصفت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال أرضاً زراعية بمنطقة صوفا برفح جنوبي القطاع.

الى ذلك كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تفاصيل حادث إطلاق النار على حدود قطاع غزة.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تحديد إصابة كاميرا مراقبة على ما يبدو بنيران أسلحة نارية ( قناصة)، على حدود قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق مقاومون فلسطينيون النار من مضادات أرضية، تجاه طائرات للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، الأمر الذي تسبب بدوي صفارات الإنذار في منطقة كيبوتس ياد مردخاي المجاورة لحدود شمال القطاع.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت نتيجة إطلاق نار غير صاروخي، حيث تزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في أكثر من منطقة على حدود قطاع غزة دون أن يسجل عن وقوع إصابات.