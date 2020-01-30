وزارة التعليم تنظم لقاء مجتمعياً شرق خانيونس

خانيونس- سامي جادالله- الرأي:

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية تعليم شرق خانيونس لقاء مجتمعياً مع الأهالي والسكان في منطقة شرق خانيونس تحت عنوان "إنجاز ينمو وشرق يعلو".

وشارك في اللقاء وكيل الوزارة د. زياد ثابت، والنائب في المجلس التشريعي د. يونس أبو دقة، ومدير التعليم أ.سليمان شعث، ورئيس بلدية بني سهيلا أ. حماد الرقب، ورئيس بلدية الفخاري أ. سليمان العمور وطاقم المديرية وكوكبة من الوجهاء والمخاتير وأولياء الأمور وأستاذه جامعات وشخصيات رسمية وشعبية وطواقم تربوية.

وأوضح ثابت أن الوزارة تنفذ هذا اللقاء ضمن سلسة لقاءات في مختلف محافظات قطاع بهدف إطلاع المجتمع على واقع العملية التعليمية من حيث الإنجازات والطموحات والصعوبات إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين التعليم والمجتمع بكافة شرائحه، مشيداً بنجاحات مديرية تعليم شرق خانيونس.

إنجازات وبرامج

وتحدث الوكيل عن جملة من الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام 2019 بالرغم من الظروف الصعبة والحصار والاحتلال ومن هذه الإنجازات بناء 6 مدارس، وهناك 38 مدرسة قيد الإنشاء منها مدارس تخص منطقة شرق خانيونس، كما تم تدشين مختبرات ومكتبات وتحقيق نجاحات مهمة في مجال الحوسبة والتكنولوجيا وإنتاج برامج في الحاسوب عالية الكفاءة بجهود ذاتية، وإنتاج حقائب الكترونية ووسائل تعليمية.

وفازت الوزارة بجوائز عالمية منها فوز موقع روافد ضمن 15 موقعاً إلكترونياً على مستوى العالم، وهو موقع يشتمل على مواد وبرامج تعليمية متنوعة تقدم بطريقة احترافية تفيد جميع الطلبة والمجتمع بشكل كبير، كما يضم دروساً مصورة في مختلف مباحث الثانوية العامة، ومن الجوائز التي حصلت عليها الوزارة فوز إذاعة التعليم بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي عن فئة البرامج الحوارية، وفوز معلمين وطلبة بجوائز عالمية وعربية متعددة.

واهتمت الوزارة بالطلبة المتفوقين وقامت بتنفيذ العشرات من البرامج الثقافية والعلمية والتكنولوجية والبحث العلمي، واهتمت بالطلبة ضعاف التحصيل وقدّمت لهم البرامج العلاجية، وحققت الوزارة إنجازات على صعيد دمج الطلبة ذوي الإعاقة ووصل الأمر إلى أن نفذنا تجربة فريدة وهي تعيين 11 معلماً من معلمي الظل (معلم لكل طالب) بهدف مساعدة الطلبة من فئة طلبة متلازمة داون والتوحد البسيط الذين دمجناهم في المدارس لنفتح لهم أبواب المستقبل.

مبادرات تعليمية

وتحدث الوكيل عن خطوات الوزارة في مجال تفعيل المبادرات التعليمية من خلال إطلاق عدة مسابقات هادفة لتجويد التعليم ومنها: مبادرتي، وبنك الأفكار، والتعليم الممتع، والشراكة مع المجتمع، والواجب نحو الله والوطن والآخرين والذات، والاعتماد المدرسي، لافتاً إلى تفاعل الميدان التربوي الكبير مع هذه البرامج وأن صفحات المدارس وصفحة الوزارة وروافد عبر الفيسبوك تزخر بالعديد من الأنشطة النوعية الإبداعية.

شراكه فاعلة

من جهته أكد مدير التعليم في شرق خانيونس سليمان شعث على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع أفراد المجتمع، مبدياً استعداده للشراكة والتعاون مع المجتمع وسماع رأيه وتوجيهاته لإحداث المزيد من التطوير والتوجيه للعملية التعليمية.

ولفت شعث إلى أن ما تحققه المديرية من إنجازات هو جزء لا يتجزأ من إنجازات الوزارة والمديريات والمدارس فكلنا نقدم الخدمة لأهلنا وطلابنا ومجتمعنا الفلسطيني، موضحاً أن التعليم يتطور في فلسطين ويتقدم.

واعتبر شعت أن الهدف الأسمى الذي تضعه مديرية شرق خان يونس يتمثل في تربية جيل من الشباب الواعي المتعلم الذي يعوّل عليه في نهضة الوطن وتطويره لمواكبة حركة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من حولنا، وأن لدينا في قطاع غزة الكثير من الطاقات الإبداعية الشبابية التي نعوّل عليها في بناء الوطن ورسم ملامح تطوره وذلك من خلال التسلح بالعلم وأدواته.

وخلال اللقاء عرضت مديرة مدرسة ابن النفيس الثانوية نعمة أبو عميرة تجربة مدرستها في الفوز برخصة الاعتماد المدرسي التي تمنحها الوزارة للمدارس وفق معايير الجودة.

من جانبه أشاد نائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور حازم أبو هداف، بهذا اللقاء واللقاءات المجتمعية التي تنظمها الوزارة لافتاً إلى أنها ترسخ التعاون والشراكة الحقيقية الفاعلة التي تقود للمزيد من التطوير التعليمي وخدمة المجتمع.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض فيديو عن أبرز انجازات مديرية شرق خانيونس خلال العام 2019 ومنها افتتاح مدرسة مسقط وافتتاح مدرسة المتنبي الجديدة بواقع 18 فصلاً دراسياً، وإضافة جناح جديد بمدرسة المعري بواقع 9 فصول دراسية، إضافة إلى تنفيذ العديد من التجهيزات والمشاريع واللوازم المدرسية، كما حصلت المديرية على العديد من الجوائز ونفذت عشرات الدورات التدريبية وعقدت العشرات من الأيام الدراسية والدروس التوضيحية وتنفيذ خطة متكاملة في مجال الخدمات الطلابية والجمهور والشراكة مع المجتمع المحلي.