نتنياهو قلق بسبب " صفقة ترامب"

الداخل المحتل- الرأي:

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم، الخميس، أن قلقا كبيرا ينتاب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحاشيته التي رافقته إلى واشنطن، في الأيام الماضية، وإلى موسكو اليوم، بسبب ما يبدو كانقلاب حلفائه في أحزاب اليمين المتطرف ضد "صفقة ترامب"، وبعد تصريحات جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي والذي يعتبر أبرز مهندسي الصفقة.

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" بوجود "قلق في حاشية نتنياهو في أعقاب تصريحات كوشنر، وموجبها أن الضم سيتم بعد الانتخابات" للكنيست في الثاني من آذار/مارس المقبل، "وهذه ضربة شديدة لرئيس الحكومة تمسّ بمصداقيته، بعدما تعهد هو ومستشاروه بأن الضم سيُطرح في اجتماع الحكومة للمصادقة عليه، يوم الأحد المقبل".

وأضاف الموقع أن رسائل متشددة وصلت إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال حول الموضوع من قادة المستوطنين وأوسط اليمين. وخلال رحلته الجوية من واشنطن إلى موسكو، التي وصلها صباح اليوم، أجرى نتنياهو "مشاورات طارئة"، وحتى أنه استدعى وزير سياحته، ياريف ليفين، كي يعود إلى الطائرة، بعد أن نزل منها قبل ذلك بعشر دقائق.

وتأخر نتنياهو "لدقائق طويلة" في مغادرة الطائرة في موسكو، "وقد تحولت قضية الضم إلى مهزلة، خاصة في أعقاب حقيقة أن نتنياهو بات عالقاً بين اختلافات رأي داخل البيت الأبيض بين معسكر السفير ديفيد فريدمان ونائب الرئيس مايك بنس، اللذين يؤيدان ضماً فورياً، وبين معسكر كوشنر، الذي يخشى من أن تنفيذ الضم الآن سيؤدي إلى انفجار الصفقة ويمكن الفلسطينيين من تجنيد العالم العربي ضدها حسب موقع "يديعوت.

وقالت مصادر في تحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين"، برئاسة نفتالي بينيت، اليوم، إن إهدار الفرصة سيمس بشدة بالاستيطان. نصف مليون سكان (المستوطنين) "يهودا والسامرة" وغور الأردن يتوقون للسيادة، وهذه بمتناول اليد. ويحظر التردد، مطالبين نتنياهو بالعمل بإصرار والتصويت في الحكومة، الأسبوع المقبل، على أمر فرض "السيادة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات.