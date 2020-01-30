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عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة في الاجتماع العربي الطارئ

30 كانون ثاني / يناير 2020 06:33

القاهرة- الرأي

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غد الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية بعد غد السبت.

وأوضح السفير اللوح أن وزراء الخارجية سيستمعون من عباس للموقف الفلسطيني حول ما تسمى بصفقة ترامب الأميركية-الاسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال السفير اللوح، إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على ما يسمى "بصفقة ترامب" ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.

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