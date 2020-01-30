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أبو الريش : تمكنا من تعزيز القدرة السريرية الى 20 % في وزارة الصحة

30 كانون ثاني / يناير 2020 06:36

أوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أن الوزارة تمكنت من تعزيز القدرة السريرية الى 20 % في مختلف مستشفيات الوزارة، جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزارة لبحث ومناقشة جملة من الملفات وبرامج العمل للعام الجديد 2020 م.

وقال د. أبو الريش إن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في تطوير وتأهيل البنى التحتية، حيث من المتوقع أن يكون العام الجديد شاهداً على انطلاق وتميز العديد من المشاريع الانشائية والتجهيزات الطبية التي ستأخذ دورها في تقديم الخدمة الصحية المناسبة للمرضى.

وأضاف أن في منظومتنا الصحية الكثير مما يدعونا الى الفخر والاعتزاز بكوادرنا الصحية التي تمكنت من جعل الحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار، وأن ذلك أنجز وباقتدار، وأصبح هدف الجميع كيف نعزز من خدماتنا الصحية ومن المؤشرات الصحية.

كما وأشاد د. أبو الريش بثقافة التخطيط التي أصبحت الوزارة تقطف ثمارها كونها جزء أصيل من مفاهيم وأبجديات العمل الصحي، حيث نتطلع خلال العام الحالي الى تحقيق مؤشرات نوعية في الانجاز وفق البرامج والاهداف الطموحة والتي تطلب تضافر الجهود والعمل بدرجة عالية من المسئولية.

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