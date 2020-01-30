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تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال في القدس غداً

30 كانون ثاني / يناير 2020 08:37

القدس- الرأي:

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواتها خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بمدينة القدس، تحسبا لاندلاع مواجهات على خلفية إعلان خطة السلام الأمريكية المزعومة " صفقة ترامب ".

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن قرار الشرطة جاء في ختام مداولات ترأسها ما يسمى قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون يديد.

وحشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة في الضفة الغربية في أعقاب الإعلان عن "يوم غضب" ردا على "صفقة ترامب"، فيمانقلت القناة 13 التلفزيونية "الإسرائيلية" عن مصادر من جيش الاحتلال قولها إن التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمر "بأعلى مستوى".

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