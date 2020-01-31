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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2401 ) الجمعة 31/1/2020

31 كانون ثاني / يناير 2020 04:34

غزة- الرأي

http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(23100 )  الجمعة 31/1/2020

أخبار فلسطينية﻿  

عباس هدد نتنياهو بإنهاء الاتفاقات ووقف التنسيق الأمني

هنية يقول إن حركته تبلور موقفاً فلسطينياً موحداً ضد الصفقة

«الصفقة» مقلدة لوثيقة قدمها نتنياهو عام 2012

اشتية: خطة ترامب تقترح نظام فصل عنصرياً

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتعيين ممثلا خاصا له

الوطني الفلسطيني” يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية المشروعة

خبراء لـ الشرق: صفقة القرن تصفية جوهرية للقضية الفلسطينية

وفد بلجيكي ومن "أوكسفام" و"أبحاث الأراضي" يعاين الأضرار اللاحقة بالمحميات الطبيعية في طانا

أخبار إسرائيلية

صفقة القرن لا تساعد نتنياهو انتخابياً

نتنياهو لبوتين:الخطة «فرصة فريدة».. الكرملين: سندرسها

 

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