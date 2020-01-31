النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2401 ) الجمعة 31/1/2020

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(23100 ) الجمعة 31/1/2020
أخبار فلسطينية
عباس هدد نتنياهو بإنهاء الاتفاقات ووقف التنسيق الأمني
هنية يقول إن حركته تبلور موقفاً فلسطينياً موحداً ضد الصفقة
«الصفقة» مقلدة لوثيقة قدمها نتنياهو عام 2012
اشتية: خطة ترامب تقترح نظام فصل عنصرياً
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بتعيين ممثلا خاصا له
“الوطني الفلسطيني” يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية المشروعة
خبراء لـ الشرق: صفقة القرن تصفية جوهرية للقضية الفلسطينية
وفد بلجيكي ومن "أوكسفام" و"أبحاث الأراضي" يعاين الأضرار اللاحقة بالمحميات الطبيعية في طانا
أخبار إسرائيلية
صفقة القرن لا تساعد نتنياهو انتخابياً
نتنياهو لبوتين:الخطة «فرصة فريدة».. الكرملين: سندرسها –