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ريال مدريد يحقق العلامة الكاملة فى شهر يناير

31 كانون ثاني / يناير 2020 04:49

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نجح فريق ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسى زين الدين زيدان، تحقيق الفوز بجميع مبارياته خلال شهر يناير الحالى، والتى كان أخرها الانتصار الكبير الذى حققه على فريق ريال سرقسطة، من الدرجة الثانية، برباعية نظيفة، فى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

افتتح ريال مدريد، مباريات شهر يناير، بتحقيق الفوز على جاره فريق خيتافى، 3 – 0، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وتحول الفريق الملكى بعد ذلك للسعودية، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني، للمرة الـ11 فى تاريخه، بعد فوزه على فالنسيا 3 – 1، فى نصف النهائي، وعلى أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح فى النهائي، بنتيجة 4 – 1.

عاد الميرنجى ليتخطى فريق إشبيلية، 2 – 1، فى الجولة الـ20 من الليجا، ثم تغلب على سالامنكا من الدرجة الثالثة، 3 – 1، فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

واصل ريال مدريد، انتصاراته بهدف على ضيفه بلد الوليد، فى الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وأخيرا الفوز على ريال سرقسطة 4 – 0، فى دور الـ16 من الكأس.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن غريمه التقليدى برشلونة الوصيف برصيد 43 نقطة.

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