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إشبيلية يودع كأس ملك إسبانيا أمام ميرانديس المغمور

31 كانون ثاني / يناير 2020 04:50

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فجر فريق ميرانديس، من الدرجة الثانية، مفاجأة كبيرة، بعدما نجح فى إقصاء فريق إشبيلية، من دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب " البلدى دى اندوفا"، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

أنهى فريق ميرانديس الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق ماتيوس اياس، فى الدقيقتين 7 و 30 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، أهدر ألفارو بينا، ركلة جزاء لفريق ميرانديس، فى الدقيقة 54، قبل أن يختتم ألفارو راى ثلاثية الفريق فى الدقيقة 85.

وسجل نوليتو هدف فريق إشبيلية الوحيد، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ويعد ميرانديس، أخر الفرق المتأهله إلى دور ربع نهائي كأس إسبانيا، لينضم إلى أندية، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو، فياريال، فالنسيا، غرناطة وريال سوسيداد.   

وتقام قرعة دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، فى الثانية من ظهر الجمعة. 

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