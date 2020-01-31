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رسميا.. أتليتكو مدريد يفقد جواو فيليكس أمام الريال السبت

31 كانون ثاني / يناير 2020 04:52

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يفقتد نادى أتليتكو مدريد الإسبانى خدمات البرتغالى جواو فيليكس مهاجم الفريق لمدة 4 أسابيع بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليجانيس فى المباراة التى جمعت الطرفين الأحد الماضى، وانتهت بالتعادل السلبي بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الليجا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

تأكد غياب فيليكس عن مواجهة الديربي ضد ريال مدريد، فضلا عن غياب كل من دييجو كوستا، خوسيه ماريا خيمينيز وسانتياجو أرياس المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الدورى الإسبانى.

كشف نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، عن تفاصيل إصابة النجم البرتغالى جواو فيليكس، والتى تعرض لها ضد ، وقال نادى أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي: "جواو فيليكس يعاني من إصابة في الساق اليمنى تعرض لها أمام ليجانيس، ونظرًا للألم المستمر بعد يوم من الراحة، أجرى الجهاز الطبي بالنادي فحوصات على اللاعب، وفي انتظار مدى استجابته للعلاج".
البرتغالى جواو فيليكس لم يُشارك في المران الجماعي لأتلتيكو وأصبح من الصعب لحاقه بالمباراة التي ستقام في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
 
ومن المقرر ان يعتمد دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد على ألفارو موراتا في خط هجومه أمام ريال مدريد السبت، بجانب الأرجنتيني أنخيل كوريا أو الفرنسي توماس ليمار.
 
كان فريق لتورال ليونيسا الإسبانى الذى يلعب فى الدرجة الثالثة قد حقق مفاجأة مدوية بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا، فى منافسات دور الـ 32 بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتها وتأهل نادى ليونيسا لدور الثمانية .

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