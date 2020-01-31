كيف تحافظ على صحة العظام والمفاصل

يزداد ألم العضلات والمفاصل فى فصل الشتاء قد يكون ذلك لعدم حصول الجسم على كمية كافية من فيتامين د الذى يعزز صحة العظام ويحميها من الالتهابات والألم، وقد يكون ذلك نتيجة البرد الشديد فى الجسم أو سوء التغذية وغيرها من المشاكل المختلفة التى تسبب ألم العضلات والمفاصل، ووفقا لما ذكره موقع unlockfood فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها فى فصل الشتاء للحفاظ على صحة العظام وهى:

نصائح للحفاظ على صحة العظام فى فصل الشتاء

1:ينصح بالاهتمام بتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنه الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فالرياضة تساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحميك من زيادة الوزن التى تؤثر على المفاصل.

3:ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين د وسى وخصوصا لمن يعانون من مشاكل المفاصل والالتهابات فهى تعمل على تعزيز صحة العظام والوقاية من الهشاشة ومن هذه الأطعمة " البروكلى، السبانخ، اللفت، البرتقال، الفراولة".

4: ينصح بتجنب تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين مثل الشاى والقهوة مع تجنب تناول المشروبات الغازية، فهى تسبب الم فى العظام وخلل فى نسبة الكالسيوم فى الجسم.

5:ينصح بالاستحمام بمياه دافئة فهى تحد من ألم والتهاب المفاصل، كما انه يساعد على تسكين الألم.

6:الاهتمام بتناول النظم الغذائى الذى يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم ومنها البيض والحليب والزبادى والجبن والقرنبيط والفواكه المجففة".

7:للحفاظ على صحة العظام لا بد من انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة التى يعانى منها الكثيرون وذلك عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون والسكريات الكثيرة.