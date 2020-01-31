سيارات تتحدث إلى إشارات المرور وتحذر السائق لضبط سرعته

يمكن للسيارات الآن التحدث إلى إشارات المرور وتحذير السائقين عند تغيير ألوان الإشارة، حتى يتمكنوا من ضبط سرعتهم، حيث سيتمكن السائقون قريبًا من تجنب إشارات المرور التى لا تعمل بثوانى محددة بفضل التقنية الحديثة التي تعرف متى ستتحول المصابيح إلى اللون الأحمر أو الأخضر، حيث تم ربط الخدمة الجديدة بالسحابة التي توفر بيانات فورية عن إشارات المرور القريبة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تخبر التقنية السائقين بالألوان التي سيكون عليها الضوء عند وصولهم، على افتراض أنهم لا يتجاوزوا الحد الأقصى للسرعة، وتتم مشاركة المعلومات مع شاشة المعلومات والترفيه مقاس 10 بوصة على متن المركبة، والتى تسمح للسائقين بالتباطؤ أو تسريع نهجهم لتجنب أي تأخير غير مرغوب فيه.

وتمت تجربة التقنية التي أطلق عليها اسم V2I في برشلونة، حيث كشفت الشركة الإسبانية الموفرة للخدمة، أنها تبحث عن طرق لتحسين السلامة على الطرق وتدفق حركة المرور والكفاءة البيئية، كما أنه تم ابتكار نظام ذكاء اصطناعى يجنب السيارات ذاتية القيادة الحوادث مؤخرا فى نفس إطار السلامة وتطبيقها بمختلف الطرق.

وعندما تقترب السيارة من إشارة المرور، يظهر تنبيه على الشاشة يوضح ما إذا كان اللون سيتحول إلى الأحمر أو الأخضر أو ​​الأصفر بحلول وقت وصول السيارة، ثم يقوم بحساب المسافة التي تفصلها السيارة عن الأضواء والسرعة التي كانت تتحرك بها باستخدام بيانات حركة المرور في الوقت الفعلي التي يتم إرسالها إلى "السحابة" مباشرةً من السيارة.

وتستغرق العملية 300 مللي ثانية فقط، حيث تربط السيارات بالسحابة عبر اتصال بالإنترنت، وقد ذكرت وكالة الطرق السريعة البريطانية سابقًا أن أنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS) ستلعب دورًا مهمًا في مستقبل الطرق.

وسيتم تبادل البيانات بين المركبات المتصلة ومراكز التحكم والبنية التحتية والأجهزة الشخصية والتخزين القائم على السحابة، وتأمل أن تؤدي مشاركة البيانات إلى تحسين تدفق حركة المرور وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتؤدي إلى زيادة السلامة.