معاونو النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانوني

غزة- الرأي

أدّى عشرون معاون نيابة عامة امس اليمين القانوني أمام النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة العدل د.محمد النحال، وبحضور المجلس الاستشاري للنيابة العامة.

بدوره، رحب النائب العام بأعضاء النيابة الجدد، مؤكداً على رسالتهم السامية، وعظيم الأمانة والمسؤولية التي يحملوها باعتبارهم رجال دولة، ورُسُل عدالة، داعياً إياهم إلى الاستقلالية والتجرُّد من الأفكار الشخصية، وقياس الأمور وتقديرها حسب المصلحة العامة، واتخاذ القرار حسب البيّنة والحقيقة، والانحياز لها، والتمترس خلفها، والرجوع إليها، بهدف إرساء العدالة، ونصرة الضعفاء، ومكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والاستقرار المجتمعي.

ودعا المستشار المدهون، أعضاء النيابة العامة لحُسن العلاقة مع جمهور المواطنين والمتعاملين، والعمل مع الشركاء بمنظومة العدالة بروح الفريق والاحترام المتبادل، بما يرسِّخ سيادة القانون وهيبة السلطة القضائية والامتثال للحق.

من ناحيته ، أكد وكيل وزارة العدل في كلمته على إسناد النيابة العامة، وإرفادها بكوكبة من معاوني النيابة، كخطوة داعمة لتحقيق العدل، والذي يجلب الأمن باعتباره المؤشر الحقيقي للاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي، وتحقيق رضا المتعاملين في قطاع العدالة، واستكمالاً لبرنامج الإصلاح والتطوير للمنظومة العدلية، حسب استراتيجية الحكومة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة على قواعد الشفافية والنزاهة والحُكم الرشيد.