"أبو نعيم" يؤكد سعى الوزارة لتطوير كوادرها بضخ دماء جديده لاجهزتها

غزة- الرأي

تفقّد، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر الخميس، دورة الجنود المُستجدين الألف بمقر المديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة.

ورافق اللواء "أبو نعيم" في الجولة مساعد مدير عام قوى الأمن اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام مديرية التدريب العميد محمد خلف.

وقال "أبو نعيم" إن استيعاب وزارة الداخلية لألف جندي مُستجد يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير كادرها، وضخ دماء جديدة في الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن ذلك سيكون له الأثر على صعيد تحسين الخدمة المُقدمة للجمهور وتطوير، وفي سبيل تعزيز استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة.

وأشاد اللواء "أبو نعيم" بالكادر التدريبي لدى مديرية التدريب، ودوره في صقل شخصية المتدربين، وتزويدهم بالعلوم الأمنية والشرطية، تمهيداً لاستيعابهم في الأجهزة الأمنية.

يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني، استوعبت ألف مُنتسب جديد في قوى الأمن، من خلال مسابقة توظيف أعلنت عنها للجمهور في سبتمبر الماضي.

ويخضع المُتدربون الألف لدورة جنود مُستجدين تستمر لمدة ثلاثة شهور، وذلك بعد أن اجتازوا جميع مراحل مسابقة التوظيف بنجاح.

وتمّت مسابقة التوظيف وفق إجراءات النزاهة والشفافية، وفي ظل إجراءات رقابية من قبل الجهات الرسمية المختصة.