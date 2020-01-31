مرور خان يونس يختتم محاضرات توعوية بمدرسة "الفخاري"

غزة- الرأي

اختتم قسم الإرشاد المروري في شرطة المرور بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة سلسلة محاضرات توعوية في مدرسة ذكور الفخاري الأساسية للبنين الواقعة جنوب شرق خان يونس وذلك بمشاركة وزارة النقل والمواصلات ووزارة التربية والتعليم.

بدوره، أوضح الرائد تحرير الأسدي رئيس قسم الإرشاد المروري بخان يونس أن هذه المحاضرات تندرج ضمن سلسلة المحاضرات التي تستهدف المدارس الواقعة على طريق صلاح الدين وذلك للحد من خطر حوادث الطرق، مشيرا أن المحاضرات تركزت حول مفهوم السلامة المرورية، وإرشادات لكيفية التعامل مع الطرق وكيفية الاجتياز الآمن للطريق، كما وتم استعراض السلوكيات المرورية الخاطئة من قبل المواطنين والسائقين التي تسبب حوادث الطرق.

وذكر الأسدي أن محاضرات مدرسة الفخاري استفاد منها حوالي "540" طالب من خلال "13" محاضرة تم عقدها في المدرسة على مدار أسبوع كامل، مضيفاً أن هذه المحاضرات لاقت قبولاً وترحيباً كبيراً من قبل إدارة المدرسة والطلاب.