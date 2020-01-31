بلدية الفخاري تنجز 9 مشاريع تطويرية بقيمة 1.135 مليون دولار

غزة- الرأي

أنجزت بلدية الفخاري شرق محافظة خان يونس ، 9 مشاريع تطويرية بقيمة 1.135 مليون دولار لخدمة سكان الفخاري جنوب قطاع غزة.

بدوره، أكد رئيس بلدية الفخاري د. سليمان العمور أن عام 2019 شهد حركة تطويرية هامة رغم الظروف الصعبة التى يفرضها الحصار الاسرائيلي، في إعاقة و تأخير المواد اللازمة لإنجاز العمل، مبينا أن بلديته أتمت 9 مشاريع بكلفة إجمالية 1.135 مليون دولار ، شملت تطوير وتأهيل شوارع ، وصرف صحي و خلايا شمسية لمحطات التحلية، وتدشين مركز خدمات الجمهور وإعادة صيانة أليات البلدية.

وبين أن من أبرز وأهم المشاريع إعادة تأهيل وتعبيد شارع 18 " الربايع " البالغ طوله 3000 مترا وعرضه 20 مترا حيث بتمويل كريم من المنحة الكويتية تقدر 435 دولار.

وأشار إلى أنه تم تعبيد الجزء الجنوبي من الشارع بطول 1500 م من شارع صوفا (رقم 13) حتى مفترق حاووز أبو النجا، و سيتم تعبيد الجزء الشمالي بطول 1600 م.

واوضح أنه تم إعادة تأهيل ورصف شارع رقم 2 الاقليمي"صوفا"، بقيمة 600 ألف دولار بدعم مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات وذلك بعرض 34 متر وطول 3000 متر .

وقال العمور أنه تم تنفيذ مشاريع تركيب خلايا شمسية بديلة وامنة لمبنى البلدية ولمحطات تحلية مياه حي إسكان الأوروبي بكلفة اجمالية 43 ألف دولار بتمويل مؤسسة العمل ضد الجوع واشراف مؤسسة ACF، وصندوق تطوير واقراض البلديات، مشيرا الى أنه تم تشغيل محطة تحلية بلدية الفخاري على الطاقة الشمسية ، وتوفير 39 خلية على سطح مبنى البلدية لتزويد المحطة بالطاقة اللازمة لتشغيلها بقدرة 10KW

وأضاف:" كما قامت البلدية بفتح وتوسعة شارع رقم 1B بتكلفة 22 الف دولار بتمويل صندوق تطوير واقراض البلديات، شملت إزالة أشجار الصبار القائمة على جانبي الشارع وفتحه (20مترا)، وتركيب الشبك المعدني ، وتوسعتة من دوار سليم غرباً حتى مدرسة الحكومة الجديدة شرقاً بطول 1300 متر .

واشاد العمور بالدعم المتواصل الذي يقدمه صندوق تطوير واقراض البلديات واخرها مشروعين بقيمة 31 الف دولار صيانة وترميم آليات البلدية بكلفة 11 الف دولار وتدشين مركز خدمات الجمهور بقيمة 20 الف دولار .

واكد مساعي البلدية في تطوير الامكانيات الادارية وتوفير أجهزة مكتبية شملت ، ماكنات تصوير مستندات وملونة وعادية و كاميرات مراقبة وجهاز بصمة حضور وانصراف الموظفين واجهزة حاسوب بقيمة 4 الاف دولار بدعم مجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال