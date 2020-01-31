لجنة المياه المشتركة " تنظم ورشة عمل لمناقشة خطة اللجنة

غزة- الرأي

عقدت لجنة المياه المشتركة المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة المياه ووزارة الصحة ومباحث التموين، ورشة عمل لمناقشة الخطة العامة للجنة المياه، بقاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد الوطني.

وحضر الاجتماع م. عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، م. نافذ الكحلوت ممثل وزارة الاقتصاد الوطني باللجنة، الي جانب ممثلي الوزارات ذات العلاقة، وقد شارك في الاجتماع ممثل عن مباحث التموين، وعدداً من الموظفين ذات الاختصاص بعمل اللجنة.

وقد تم اعتماد الخطة العامة لأعمال الرقابة على محطات تحلية مياه الشرب، والبدء بأعمال الرقابة على سيارات توزيع المياه، الى جانب وضع الاليات الكفيلة باستمرار وتحسن الاداء لتحقيق أفضل النتائج في مياه الشرب التي تصل للمستهلكين، وإقرار الجداول الزمنية للرقابة الدورية على محطات تحلية المياه.