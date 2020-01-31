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"الاتحاد العسكري" يُنظم يوم رياضي ترفيهي لنزلاء مركز الشاطيء

31 كانون ثاني / يناير 2020 06:25

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غزة- الرأي

نظم الاتحاد الرياضي العسكري نشاط رياضي ترفيهي بملعب شهداء الشاطيء المعشب غرب مدينة غزة، وذلك بحضور  مدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيد رائد فياض وعدد من ضباط مديرية التدريب وضباط مركز شرطـة الشاطيء.

واستهدف النشــاط عدداً من نزلاء مركز شرطة الشاطيء حيث تخلله عدداً من الأنشطــة الرياضية مثل كرة القدم و سباق الجري وثني الأذرع و شد الحبل.

يُذكر أن الاتحـاد الرياضي العسكري نفذ عدة أنشــطة رياضية استهدف بهـا عددً من مراكز التأهيل والاصلاح.

واختتم الاتحاد الرياضي العسكري نشـاطه بتكريم القائمين على هذه الجهود حيث أكـد العقيد فيـاض أن الرياضة العسكريـة بمديرية التدريب هي المكون الأساسي القائم على تنفيذ هذه الأنشطــة.

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