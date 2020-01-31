وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تلتقي وفداً من غرفة تجارة وصناعة غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الاتحاد العسكري" يُنظم يوم رياضي ترفيهي لنزلاء مركز الشاطيء وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المياه المشتركة " تنظم ورشة عمل لمناقشة خطة اللجنة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الفخاري تنجز 9 مشاريع تطويرية بقيمة 1.135 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية مرور خان يونس يختتم محاضرات توعوية بمدرسة "الفخاري" وكالة الرأي الفلسطينية "أبو نعيم" يؤكد سعى الوزارة لتطوير كوادرها بضخ دماء جديده لاجهزتها وكالة الرأي الفلسطينية معاونو النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانوني وكالة الرأي الفلسطينية مصر تعلن عن أول كشف أثري لعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض وكالة الرأي الفلسطينية 3 خطوات في واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اصابة 10 مصلين وإعتقال آخرين فى باحات المسجد الاقصى

31 كانون ثاني / يناير 2020 09:38

غزة- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، المسجد الأقصى وسط اطلاق كثيف للرصاص المطاطي اتجاه المصلين وذلك عقب أدائهم صلاة الفجر.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من 10 مصلين في ساحات الأقصى أصيبوا  أحدهم كانت اصابته في الرأس ، كمااعتدت القوات على المصلين عند أبواب المسجد، واعتقلت 3 شبان عند باب حطة وهم  "محمد أبو شوشة، محمود الترياقي وأحمد الكسواني".

كما منعت قوات الاحتلال حافلات تقل المصلين من الوصول للأقصى، واقتحمت المسجد بعد الصلاة واعتدت على المصلين، الذين رددوا هتافات التكبير وهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تختتم توزيع الكفالة المالية الأخيرة لأيتام عام 2019

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟