اصابة 10 مصلين وإعتقال آخرين فى باحات المسجد الاقصى

غزة- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، المسجد الأقصى وسط اطلاق كثيف للرصاص المطاطي اتجاه المصلين وذلك عقب أدائهم صلاة الفجر.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من 10 مصلين في ساحات الأقصى أصيبوا أحدهم كانت اصابته في الرأس ، كمااعتدت القوات على المصلين عند أبواب المسجد، واعتقلت 3 شبان عند باب حطة وهم "محمد أبو شوشة، محمود الترياقي وأحمد الكسواني".

كما منعت قوات الاحتلال حافلات تقل المصلين من الوصول للأقصى، واقتحمت المسجد بعد الصلاة واعتدت على المصلين، الذين رددوا هتافات التكبير وهتافات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"