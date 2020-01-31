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133 نائبا بريطانيا يوقعون على عريضة ترفض "صفقة القرن"

31 كانون ثاني / يناير 2020 10:06

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أبدى نحو 133 عضوا في البرلمان البريطاني رفضهم لما جاء في خطة السلام الأمريكية، المسماة صفقة القرن، بعد أن وقعوا على عريضة طالبوا فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون برفض "الصفقة".

وقال النواب في رسالة لهم، إن الخطة الأمريكية، تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، ولا توفر أي أساس منطقي للعودة للمفاوضات، وتقلل من فرص السلام وتهدد بتجاوز ركن أساسي من أساسيات النظام القانوني الدولي.

ودعوا إلى "سلام يستند إلى حل الدولتين بالاستناد إلى حدود عام 1967، وبما يضمن أن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلا الشعبين". بحسب وكالة معا.

وقال النواب إنّ "معاناة الشعب الفلسطيني ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل هي نتيجة لقبضة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك منع الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية في المناطق المصنفة (ج) وفي مياه غزة الإقليمية".

وشددوا على أن إعلان "الصفقة" يأتي في "وقت تزداد فيه معاناة الفلسطينيين بفعل عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى تشريد عائلات بأكملها، في حين تمنع إسرائيل الفلسطينيين في غزة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم".

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