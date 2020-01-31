إصابة العشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، عقب انطلاق مسيرة للمواطنين بعد صلاة الجمعة، أطلق الاحتلال خلالها وابلا كثيفا من قنابل الغاز، صوب منازل المواطنين، ما أسفر عن اختناق عشرات المواطنين.

وأوضح شتيوي أن المسيرة انطلقت اليوم تنديدا بسياسة الاحتلال القمعية بحق أطفال القرية والتي كان آخرها اصابة الطفل محمد مهند شتيوي (15 عاما) مساء أمس، كما حمل المتظاهرون شعارات تندد بـ"صفقة القرن" وخطورتها على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدين أنه لا دولة دون القدس عاصمة فلسطين.

وفا.