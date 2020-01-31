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عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة غرب رام الله

31 كانون ثاني / يناير 2020 03:05

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة رافضة لـ"صفقة القرن" في قرية بدرس غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن حشدا من أبناء وفعاليات قرية بدرس ومحافظة رام الله والبيرة، شاركوا في مسيرة جابت شوارع القرية وصولا إلى جدار الضم والتوسع العنصري الذي يلتهم أجزاء كبيرة من أراضي القرية، رافعين  الأعلام الفلسطينية ومنددين بخطة ترمب- نتنياهو.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة تباعا عقب قمع المسيرة التي جاءت تأكيدا على الرفض القاطع لما تسمى "صفقة القرن".

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