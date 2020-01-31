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عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال رفضًا لصفقة القرن

31 كانون ثاني / يناير 2020 03:52

غزة- الرأي:

أصيب عشرات الشبان برصاص قوات الاحتلال والاختناق بالغاز، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات منددة بصفقة القرن المزعومة.

وذكرت مصاد محلية، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع عشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدات بدرس ونعلين غربي رام الله (وسط)، وبلدة بيتا شرق نابلس (شمال)، والأغوار الشمالية (شمال شرق)، العروب بمحافظة طوباس (جنوب).

وأشارت إلى أن غالبية الإصابات تم التعامل معها ميدانيا، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنيْن إثنين، خلال تفريق مسيرة في الأغوار الشمالية.

واندلعت المواجهات قرب نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، في مختلف مدن الضفة الغربية، حيث استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، إضافة إلى استخدام مركبات المياه العادمة.

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