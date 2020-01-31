قمة فلسطينية مصرية غدًا السبت في القاهرة

وكالات-الرأي:

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي غدا السبت، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن القمة هدفها التشاور العميق بين الرئيسين حول "صفقة القرن" الأمريكية، مشيرًا إلى أن هدف مشاركة عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق ب"صفقة القرن"، حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة من سيادته تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة.