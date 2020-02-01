ريال مدريد المتوهج يستضيف أتلتيكو فى قمة الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مباريات الجولة 22 في الدوري الإسباني، ويدخل الملكي المباراة متصدرا جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما يحتل الروخي بلانكوس المركز الخامس برصيد 36 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

ويدخل ريال مدريد ديربي العاصمة منتشيا بتحقيق انتصار على أتلتيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية مطلع يناير الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وهو التعادل الثانى بين الفريقين هذا الموسم حيث انتهى لقاء الدور الأول أيضًا بدون أهداف على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويسعى الملكى لإنهاء عقدته أمام الجيران في البرنابيو حيث فشل في تحقيق الفوز على ملعبه وبين جماهيره أمام أتلتيكو على مدار 8 سنوات، ويعود آخر فوز حققه ريال مدريد في الديربي بالدوري الإسباني إلى ديسمبر 2012 عندما فاز بثنائية كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل، عقب ذلك أقيمت 6 لقاءات ديربي على هذا الملعب في بطولة الدوري الإسباني، انتهت أول ثلاثة منها بفوز أتلتيكو مدريد، تبعها 3 تعادلات.

ويمتلك ريال مدريد سجلا مميزا بتحقيق الفوز في كل مبارياته خلال 2020 حيث انهى شهر يناير بالعلامة الكاملة والتى كان أخرها الانتصار الكبير الذى حققه على فريق ريال سرقسطة برباعية نظيفة، فى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، حيث افتتح الشهر بتحقيق الفوز على خيتافى، 3 – 0، في الدوري ثم فالنسيا 3 – 1، فى نصف نهائي السوبر وبعدها أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح فى النهائي، بنتيجة 4 – 1، ثم عاد الميرنجى ليتخطى فريق إشبيلية، 2 – 1، فى الليجا، وبعده سالامنكا 3 – 1، فى دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، واصل ريال مدريد، انتصاراته بهدف على ضيفه بلد الوليد، فى الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم ماركو أسينسيو الذى يعانى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إيدين هازارد العائد مؤخرًا للتدريبات الجماعية بعد إصابة طويلة، في المقابل يغيب النجم البرتغالي جواو فيلكس بعد تعرضه للإصابة ضد ليجانيس الأحد الماضي في الدوري الإسباني، بينما سيتواجد يانيك كاراسكو المنضم للفريق أمس من داليان الصيني لنهاية الموسم على سبيل الإعارة.

ويسعى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على منصبه خاصة وأن الفريق يعاني هذا الموسم فضلا عن عدم فوزه على الملكي منذ انتصاره 4/2 في نهائي السوبر الأوروبي صيف 2018، حيث لعبا 4 مرات، فاز ريال مدريد مرة (3/1)، وتعادلا 3 مرات، حسم ريال مدريد الفوز في واحدة منهم بركلات الترجيح في السوبر الإسباني.