ديربي الخليل يخطف الأضواء في دوري المحترفين

تنطلق جميع لقاءات الأسبوع الثالث عشر من دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية، اليوم السبت.



وتبرز في واجهة اللقاءات ديربي مدينة الخليل بين شباب الخليل، صاحب المركز الثاني بـ23 نقطة، وجاره أهلي الخليل ثالث الترتيب بـ19 نقطة، على ملعب الحسين.



واستهل الفريقان جولة الإياب بالتعادل، فالشباب تعادل مع البيرة سلبيا، بينما تعادل أهلي الخليل مع بلاطة (المتصدر) بهدف لمثله.



ويبحث نادي مركز بلاطة، المتصدر بـ26 نقطة، عن تحقيق أول انتصار في الإياب، عندما يستضيف أهلي قلقيلية، صاحب المركز قبل الأخير بـ8 نقاط.



ويستهل نادي هلال القدس رابع الترتيب بـ18 نقطة، مبارياته باستضافة نادي ثقافي طولكرم عاشر الترتيب بـ10 نقاط.

وغاب الهلال عن لقاء الجولة الماضية بسبب مشاركته الآسيوية، بينما حقق الثقافي انتصارا مهما على السموع (3-1).

وعلى ملعب ماجد أسعد، يلتقي الأمعري خامس الترتيب بـ18 نقطة، مع مؤسسة البيرة تاسع الترتيب بـ13 نقطة، في ديربي محافظة رام الله والبيرة.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للأمعري، حيث يعد الفوز ضرورة للبقاء في دائرة المنافسة، في المقابل فإن البيرة يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تدفعه أكثر باتجاه المناطق الآمنة.

كما يلتقي شباب السموع سادس الترتيب بـ17 نقطة، مع ضيفه جبل المكبر ثامن الترتيب بـ16 نقطة.

السموع تلقى هزيمة كبيرة أمام الثقافي الكرمي، بينما تعادل المكبر أمام الأمعري، وكلا الفريقين يريد الفوز.

ويبحث ترجي واد النيص سابع الترتيب بـ17 نقطة، عن الاطمئنان مبكرا وتأمين البقاء، عندما يواجه القوات متذيل الترتيب (12) بـ3 نقاط، وأقرب المرشحين للعودة سريعا لدوري الدرجة الأولى.