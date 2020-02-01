وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن لمريض السكر تناول التمر بدون مخاوف صحية؟ وكالة الرأي الفلسطينية الزكام الاسباب والاعراض وطرق الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية طرق طبيعية لرفع معدل حرق الدهون فى الجسم وكالة الرأي الفلسطينية ديربي الخليل يخطف الأضواء في دوري المحترفين وكالة الرأي الفلسطينية موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد المتوهج يستضيف أتلتيكو فى قمة الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية قمة فلسطينية مصرية غدًا السبت في القاهرة وكالة الرأي الفلسطينية 13 إصابة برصاص الاحتلال قرب السياج الأمني شرق القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مواطنا على هدم بركسه السكني في أبو ديس وكالة الرأي الفلسطينية الرّشق: ثلاثة مسارات لمواجهة خطّة ترامب
أخبار » الأسرة و المجتمع

طرق طبيعية لرفع معدل حرق الدهون فى الجسم

01 شباط / فبراير 2020 09:04

1
1

تلعب الأطعمة التي نقوم بتناولها دورا فى زيادة رفع معدل حرق الدهون أو انخفاضها، لأن الجسم يعتبر خازنة لما يقوم بتناوله من أطعمة طوال اليوم، وهذا يساهم في تحديد حقيقة ما يجب أن نقوم بتناول من طعام لرفع معدل حرق الدهون بالجسم، وهناك طرق طبيعية تساهم في زيادة حرق الدهون، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير .

-الأطعمة الغنية بالبروتين..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، ان تناولك للأطعمة الغنية بالبروتين تعد من أبرز الأطعمة التي تساعد في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في حرق المزيد من الدهون، ولذا عليك تناول البيض، واللحوم الحمراء والبيضاء بكثرة.

-بذور الكتان..

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك لمشروب بذور الكتان له دور كبير في القضاء والتخلص علي الوزن الزائد، فهي يعمل علي رفع معدل حرق الدهون بالجسم بالطريقة الجيدة للجسم، والتي يحتاجها.

-مشروب الزنجبيل..

رغم طعمه المميز ورائحته الرائعة فهذا يجعله من المشروبات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في رفع معدل حرق الدهون بالجسم، وأيضا يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، ولذا عليك تناول هذا المشروب باستمرار.

-السبانخ..

نعم هذا ما أشارت إليه التقارير الطبية، أن السبانخ تعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، وذلك يرجع لما يحتويه من معدن الحديد الهام للجسم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عطاء فلسطين تختتم توزيع الكفالة المالية الأخيرة لأيتام عام 2019

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟