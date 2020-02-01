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ماذا يحدث عندما يتوقف واتس آب عن بعض الهواتف الذكية ؟.. اعرف التفاصيل

01 شباط / فبراير 2020 09:21

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سيتوقف تطبيق واتس آب عن العمل بعد ساعات على الكثير من الهواتف الذكية القديمة، حيث ستتوقف خدمته عن دعم عدد من الأجهزة فى 1 فبراير، وذلك على بعض أنظمة IOS وأندرويد، وإذا كنت من ضمن هذه الهواتف، ستظهر لك رسالة تخبرك بأن التطبيق توقف عن هاتفك لأنه لم يعد مدعوما لك، ويمكنك التعلم عن التحول إلى هاتف به التطبيق.
 
وفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، حدث هذا الأمر من قبل، فقد سحب واتس آب أيضا دعمه لنظام التشغيل Windows Mobile وتم إخبار الأشخاص الذين استخدموا هذه الأجهزة بضرورة التحديث، ثم توقف التطبيق مع شاشة سوداء بها الكلمات السابقة عن التحول لهاتف آخر.
وسينفذ التطبيق القرار بدءًا من الغد 1 فبراير، حيث لن يتم دعم أي برنامج يعمل بنظام تشغيل أيفون أقدم من iOS 7، ولن يتم تثبيت أي جهاز أندرويد مع الإصدار 2.3.7. 
 
ولا يزال الملايين من هذه الأجهزة قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم، وتشمل الهواتف التي لن تعمل بعد ساعات، على آخر إصدارات إيفون التى تعمل بنظام iOS 7 وعلى رأسها ايفون ٤، فأخر هواتف ذكية طرحت بنظام IOS 7 كانت  iPhone 5S و iPhone 5C في عام 2013، وقد حل محله نظام iOS 8 في عام 2014، لذلك إذا اشتريت iPhone (أو iPad) بعد ذلك التاريخ، فلا تقلق.
 
كما تم إصدار Android 2.3.7 في عام 2010، ولكن بحلول فبراير من عام 2011، تم استبداله بواسطة Android 3.0، فعليك أن تقلق إذا كنت تستخدم هواتف أندرويد Google Nexus S أو Samsung Galaxy S.
 
أما Windows Mobile أيضا أقدم من ذلك، والذى تم طرحه في الأصل عام 2003 واستمر حتى عام 2010 على أجهزة مثل Motorola MPx200. 
ويقول واتس آب، إنه لا يمكن لأي شخص يستخدم هذه الهواتف القديمة إنشاء حسابات جديدة أو إعادة تشغيل الحسابات الحالية.
 

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