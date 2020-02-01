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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2402 ) السبت 1/2/2020
أخبار فلسطينية
عباس: لا مفاوضات دون القدس
السلطة تحظر البضائع «الإسرائيلية»
الحكومة الفلسطينية: سنتخذ الإجراء المناسب إزاء قرار منع إدخال المنتجات الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية
أبو مازن يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني
الحية: جاهزون للدفاع عن أرضنا ونراكم القوة لتحريرها
الرئيس سيلقي خطاباً أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
مصادر لـ" القدس": مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في
الرئيس عباس يلتقي الرئيس السيسي قبيل اجتماعات وزراء الخارجية
محلم: الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب إزاء قرار بينيت
أخبار إسرائيلية
قناة عبرية: نتنياهو يسعى للحصول على ضوء أخضر أميركي لضم أي
نتنياهو يلغي جلسة حكومته الأحد بسبب الضم والسيادة
بينيت يأمر بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية
مسؤول إسرائيلي: توافق إسرائيليّ - أميركيّ حول جوهر الضم واختلاف
اخبار دولية
أردوغان يهاتف عباس مؤكدا دعم تركيا الثابت للقضية الفلسطينية
نيويورك: مندوب فلسطين يصف خطة ترمب بأنها «زلزال» يبرر «الترانسفير»
كوشنر لـ«المجلة»: أميركا ستبدي مرونة إذا شارك الفلسطينيون في المفاوضات
بريطانيا تدعو «إسرائيل» إلى عدم ضم أجزاء من الضفة
كارتر يهاجم «صفقة القرن»: تقوض فرص السلام
«التعاون الإسلامي» تجتمع الاثنين لبحث خطة ترامب
ندوة المركز العربي تناقش صفقة القرن
شبكة بي بي سي: صفقة القرن مقامرة ضخمة التكاليف
فورين بوليسي: صفقة القرن مهزلة مرفوضة
بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي
مسيرات رافضة لـ "صفقة القرن" تجوب مدناً أميركية
أخبار عربية
أبو الغيط التقى عباس في القاهرة وانتقد خطة
الأردن: مسيرات حاشدة ترفض «الصفقة»
«وزاري عربي طارئ» بالقاهرة للرد على الصفقة الأمريكية
«شيعية العراق» تطالب بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة.. وتدين خطة ترامب للسلام
وزراء الخارجية العرب يعبرون عن موقف عربي من خطة ترامب بحضور الرئيس الفلسطيني
قيس سعيد: فلسطين ليست ضيعة حتى تكون موضع صفقة
الإمارات تواصل الترويج لـ"صفقة القرن" وتدعو لـ"موقف واقعي"
مسيرة جماهيرية حاشدة بصنعاء رفضًا لـ"صفقة القرن"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
طائرات إسرائيلية تقصف مجددا أهدافا في قطاع غزة
الجزائريون يتظاهرون في جمعتهم الـ50 لنصرة فلسطين ورفض صفقة القر
الأفعال الإسرائيلية على الأرض تكذب كوشنر وتؤكد بدء تطبيق خطة ضم الأغوار والمستوطنات
في «أشكلون» يتم التفتيش عن الركاب الفلسطينيين في الحافلات وإنزالهم
غزة.. إصابة 12 فلسطينيا في تظاهرة رافضة لصفقة القرن
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر وقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية
الشرق الاوسط
الاحتجاجات تعم المناطق الفلسطينية رفضاً لخطة السلام الأميركية
الخليج الإماراتية
عبد الله الثاني: متمسكون بالثوابت وحقوق الفلسطينيين
«السلطة» تتحرك أممياً لإفشال الخطة الأمريكية
مسؤول أممي: الخطة الأمريكية غير متوازنة
الأهرام المصرية
السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة السلام
الشروق المصرية
حسام زكي: الدول العربية لم تخرج عن التزاماتها في التعامل مع القضية الفلسطينية
مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
الغد الأردنية
رؤيا ترامب: سيادة إسرائيلية تستند إلى التوراة وليس إلى اتفاقات دولية
الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية..والآلاف يشاركون بمسيرات ضد “صفقة القرن”
رغم قيود الاحتلال: 30 ألف مصل أدوا الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك
الشرق القطرية
الأونروا تعرب عن قلقها من تداعيات "صفقة القرن" على السلام في الشرق الأوسط
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المصلين
خبراء لـ الشرق: صفقة ترامب - نتنياهو مصيرها الفشل
المواجهات تشتعل في الضفة مع قوات الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس: الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة "صفقة القرن"
كوشنير يتهجم على السلطة: "حمقى" بحاجة إلى حمام بارد لاستيعاب صفقة القرن!
إحصائية: 70 حالة اعتقال بفلسطين منذ "إعلان ترمب"
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم بركسه السكني في أبو ديس
مستوطنون يقتلعون أشتالا من أراضي بلدة سبسطية
القدس المحلية
إدارة سجن الدامون تغلق قسم الأسيرات وتفرض عليهن عقوبات
احتجاجات في أراضي الـ 48 ضد "صفقة القرن"
رام الله: قرار بالتواصل مع الاتحادات والنقابات في الخارج لرفض "صفقة القرن"
الاحتلال يحتجز 4 حافلات متجهة للأغوار
انطلاق الاجتماع الطارئ لفلسطينيي الخارج لتفعيل دورهم في مواجهة صفقة القرن
العليا تنظر في التماس عائلة الأسير القنبع الثلاثاء القادم
مواجهات في قلقيلية وكفر قدوم وادخال الفتى المصاب محمد شتيوي لغرفة العمليات
إصابات خلال هجوم للمستوطنين في مادما
الاحتلال يعتقل 3 اطفال وسيدة بالقدس
الحياة الجديدة
صعود القضية الفلسطينية الى منابعها الأولى
عريقات: "صفقة القرن" هي خطة نتنياهو بغلاف أميركي
الهبّاش يبحث مع مسؤولين موريتانيين التعاون في عدة مجالات
الأيام
»موقع عبري: فلسطين توقف الاستيراد من إسرائيل
»استشهاد طفل متأثرا بجروحه في خان يونس
»إجبار مواطن على هدم مسكنة في أبو ديس
»تحقيقات أميركية في تورط شركة برمجيات إسرائيلية بعمليات تسلل
وكالة صفا
البرغوثي: المقاومة الشعبية تتصاعد في مواجهة "صفقة القرن"
"فلسطينيو الخارج" يبحث سبل مواجهة "صفقة القرن"
احتجاجات بموريتانيا رفضًا لـ"صفقة القرن"
إصابة شاب باعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب شمال الخليل
3 إصابات إحداها بالغة الخطورة في انهيار صخري جنوب نابلس
الاحتلال يبعد مقدسيين وأمين سر لـ"فتح" عن الأقصى والبلدة القديمة
وكالة الرأي الفلسطينية
13 إصابة برصاص الاحتلال قرب السياج الأمني شرق القطاع
الرّشق: ثلاثة مسارات لمواجهة خطّة ترامب
الأوقاف تُطالب الخطباء بالحديث عن خطورة "صفقة ترامب"
أردوغان يعلن رفضه صفقة القرن وسيجري اتصالات بعباس وهنية
الغانم: لا تسوية دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة
فلسطين اليوم
مصدر مسؤول: جولة هنية ستستمر حتى نهاية العام
يديعوت: واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد الناطق باسم نتنياهو
مسؤول مصري ينفي وصول وفد أمني إسرائيلي للقاهرة
الأونروا تطلق نداء استغاثة لتوفير 1.4 مليار دولار لدعم خدماتها الاساسية
سما نيوز
عمرو موسى يكشف : أمريكا حاولت ضم سيناء لـ "صفقة القرن"
غرينبلات: الخطة الأمريكية للسلام "هدية للشعب الفلسطيني" والتنسيق الأمني مهم لعباس
متظاهرون وأحزاب وشخصيات تونسية تؤكد رفضا لـ"صفقة القرن"
البرغوثي: المقاومة الشعبية تتصاعد في مواجهة صفقة القرن
الاحتلال يطلق قنابل الغاز بكثافة في بلدة الرام
عرب 48
احتجاجات شعبية ضد "صفقة القرن": "خطة الإملاءات لن تمر"
عباس: لا تفاهم ولا تفاوض دون القدس
وكالة وفا
الخالدي: مصر لها دور كبير في الدفاع عن القضية الفلسط..
باكستان تجدد موقفها ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية ..
الاتحاد الدولي للنقابات: "صفقة القرن" إهانة
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 شباط (فبراير)
- 1969م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الخامسة بالقاهرة.
- 1967م أصدر أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بياناً في القاهرة أعلن فيه تشكيل "مجلس ثورة" بمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1962م الاحتلال الإسرائيلي يهاجم قرية "التوافيق" السورية ودمّرها بالكامل.
- 1948م الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي في مدينة القدس في عملية فدائية جريئة أسفرت عن قتل 20 إسرائيلياً.
- 1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتسل" المتطرفة يعلن التمرد على الانتداب البريطاني في فلسطين. أصبح رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.