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انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

01 شباط / فبراير 2020 10:14

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرق على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا الى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرق على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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